Die No Angels sorgen bei den Fans für Schnappatmungen! Zum zwanzigjährigen Jubiläum ihres größten Hits "Daylight in Your Eyes" macht die Girlgroup ihren Bewunderern jetzt eine riesige Freude: Die Bandmitglieder Jessica Wahls (44), Lucy Diakovska (44), Nadja Benaissa (38) und Sandy Mölling (39) veröffentlichen eine neue Version ihres erfolgreichen Songs. Die vier Frauen haben nun verraten, wie es eigentlich zu der großen Reunion kam!

Im Interview mit Bild erzählen die vier, dass sie über all die Jahre immer mal wieder Kontakt hatten – ein Treffen zu viert habe es allerdings schon seit knapp zehn Jahren nicht mehr gegeben. Den Stein ins Rollen gebracht habe dann ein Telefonat zwischen Sandy und Lucy, woraufhin die Girls sich wieder regelmäßig ausgetauscht hätten. Die Entscheidung, ihren Song neu aufzunehmen, sei dann spontan erfolgt – und zwar nachdem die vier bemerkt hätten, was die Musik noch in ihnen auslöst. "Ich saß im Auto, habe Songs gehört, die ich schon fast vergessen hatte, und habe Rotz und Wasser geheult", erinnert sich Sandy.

Ob Jessica, Sandy, Nadja und Lucy noch weitere Titel aufnehmen werden, wissen sie erst mal noch nicht. "Wir machen Babyschrittchen, da uns das ja auch unerwartet erwischt hat", gibt Jessica zu verstehen. Fans dürfen also gespannt sein, ob sie sich noch auf mehrere Lieder freuen dürfen.

ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

Getty Images Lucy Diakovska, Nadja Benaissa, Sandy Mölling und Jessica Wahls, 2007

Getty Images Die No Angels, 2010

