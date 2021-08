Cameron Diaz (48) feierte riesige Erfolge als Schauspielerin. In Filmen wie "Charlie's Angels", "Die Maske" oder "Die Schadenfreundinnnen" begeisterte sie Zuschauer weltweit. Schon seit einigen Jahren lebt die Blondine zurückgezogen mit ihrem Ehemann, Good Charlotte-Mitglied Benji Madden (42), und ihrer gemeinsamen Tochter. Statt der großen Leinwand heißt es seitdem Windeln wechseln und Fläschchen machen. Jetzt verriet der Hollywoodstar, wieso er seine Schauspielkarriere an den Nagel hing.

In Kevin Harts (42) Talkshow "Hart to Heart" sprach sie über ihre Entscheidung, die Schauspielerei aufzugeben: "Wenn man etwas auf einem richtig hohen Level für eine lange Zeit macht, muss man dafür viele andere Dinge im Leben hinten anstellen." Mit 40 hätte sie angefangen zu begreifen, dass sie sich im Grunde einen simpleren Alltag wünsche. Sie lächelte: "Ich fühle mich vollständig." Jetzt hätte sie endlich Zeit für all die Dinge, die sie davor verpasst habe. Dazu zählt auch das Kennenlernen ihres Ehemanns Benji. Die beiden wurden Ende 2019 zum ersten Mal Eltern.

Cameron betonte bereits vergangenen März im Interview mit Yahoo Finance Presents: "Meine Familie und verheiratet sein ist einfach das Beste in meinem Leben. Es ist das Erfüllendste, das ich je in meinem Leben gemacht habe."

Anzeige

Getty Images Kevin Hart bei der "Jumanji 2"-Premiere in London im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de