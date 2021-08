Was denkt Stefanie Hermann über die Situation mit Manuel Schmidt (26)? Die beiden Bachelor-Bekanntheiten gerieten gerade bei Are You The One – Reality Stars in Love mächtig aneinander. Vor allem Manus Verhalten gegenüber Frauen ging der Beauty dermaßen gegen den Strich, dass sie ihn gemeinsam mit Kathleen und Finnja damit konfrontierte. Manu fühlte sich deshalb so angegriffen, dass er total ausrastete – was Steffi total überraschte.

Mit Promiflash plauderte die Tattoo-Liebhaberin über das Gespräch mit dem einstigen Bachelorette-Kandidaten. "Mit dem Ausraster von Manu habe ich nicht gerechnet, aber wie sagt man so schön: 'getroffene Hunde bellen'", betonte sie. Manuel habe eben versucht, sein Spiel durchzuziehen, um zu gucken, welche Frau darauf anspringt. " Wäre super uncool gewesen, wenn eine von uns darauf reingefallen wäre, jede hätte sich wie die zweite oder eben dritte Wahl gefühlt." Steffi war dann extrem sauer, als Manu sie bei der Matching Night beschuldigte, die Drahtzieherin hinter der Aktion gewesen zu sein. Denn sie habe es nicht nötig, Leute dazu anzustiften, ihre Meinung kundzutun.

Anfangs sah die Beziehung zwischen Steffi und Manu aber noch ganz anders aus. "Manu und ich waren von Anfang an stark verbunden, er war meine Bezugsperson und ich dachte, wir könnten immer über alles reden", erinnerte sich die Blondine zurück. Er habe ihr immer wieder deutlich gemacht, dass er endlich eine Frau fürs Leben haben wolle und Jill Lange (20) für ihn definitiv nicht in Frage käme. "Deshalb war ich enttäuscht, da er den 'einfachen Weg' genommen hat, weil weder Kathi, Finnja oder ich ihn so schnell an uns rangelassen haben", erklärte Steffi, als sich Manu dann doch auf Jill eingelassen hatte.

Instagram / bianca__stefanie "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Steffi

Instagram / themanusch Manuel Schmidt, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / bianca__stefanie Steffi Hermann im Juli 2021

