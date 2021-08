Jessica Paszka (31) schwebt auf Wolke sieben. Vor wenigen Monaten begrüßte sie zusammen mit ihrem Verlobten Johannes Haller (33) ihre Tochter Hailey-Su auf der Welt. Seit der Ankunft ihrer kleinen Prinzessin dreht sich ihr Alltag quasi nur noch um sie. Ihren Fans gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Jessica blüht in ihrer neuen Rolle als Mutter so richtig auf. Jetzt verriet sie, wann ihre Tochter getauft werden soll.

Bei einer Fragerunde auf Instagram sprach die frühere Bachelorette offen über ihre kleine Familie. Ein Fan wollte wissen, ob ihre Tochter getauft werden soll. Darauf antwortete Jessica: "Ja, dieses Jahr noch." Einen genauen Termin für die Feier nannte sie aber nicht. Für die Beauty und ihren Verlobten stehen, wie es scheint, neben der Taufe noch einige andere Dinge für dieses Jahr auf dem Plan. Denn schon bald muss die kleine Familie aus ihrem aktuellen Haus auf Ibiza ausziehen und natürlich steht auch noch die Hochzeit der beiden Influencer an.

Im Juli gab Jessica auf Instagram bekannt: "Wir werden dieses Jahr definitiv noch standesamtlich heiraten und nächstes Jahr dann feierlich, würde ich sagen." Konkrete Heiratspläne gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

