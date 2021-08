Sarah Milewski und Josua Günther sind eines der Favoriten-Paare von Are You The One – Reality Stars in Love. Schon seit der ersten Folge sind die beiden unzertrennlich. Wenn nur nicht ständig diese Eifersucht seinerseits einen Keil zwischen sie treiben würde. Die ließ die Blondine sogar daran zweifeln, ob der ehemalige Love Island-Teilnehmer ihr Perfect Match ist. Jetzt eskalierte Drama zwischen Sarah und Josua komplett.

Die Temptation Island-Beauty ging in der aktuellen Folge der Kuppelshow auf ein Date mit Jamy Schröder. Das passte ihrem TV-Flirt überhaupt nicht. Er habe keine Lust, seine Zeit zu verschwenden, betonte Josua. Als er die Blondine um ein Gespräch bat, kochten die Emotionen hoch. Sie schrien sich minutenlang gegenseitig an. Im Einzelinterview wütete Sarah: "Der engt mich komplett ein! Verstellen möchte ich mich nicht." Für den Fitnessfreak sei klar, von seiner vermeintlichen Traumfrau kommt zu wenig.

Sarah erklärte bereits in einer früheren Folge: "Ich komme mit eifersüchtigen Männern überhaupt nicht klar und das weiß er auch." Vielleicht ist die Romanze zwischen den beiden bald schon vorbei. Die Beauty ärgerte sich: "Ich habe mich von Anfang an zu sehr auf einen Mann spezialisiert und es passt halt einfach nicht."

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love TVNOW.de

