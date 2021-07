Und wieder hat es Josua Günther eine Blondine angetan! Bei Love Island gab es für den Sunnyboy nur eine Frau: Chiara Antonella. Doch obwohl die beiden zeitweise miteinander vercoupelt waren, wollten bei der Bayerin einfach keine Gefühle aufkommen. Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht Josua nun erneut im TV auf Liebessuche. In Ex-Temptation Island-Verführerin Sarah Milewski könnte er bereits eine geeignete Flirtpartnerin gefunden haben.

Der Fitnessfreak war sofort hin und weg von der Kuppelshow-Bekanntheit. An der Bar ging er einen Schritt auf sie zu, indem er sie nach ihrem Typ Mann fragte – und sorgte so für ein erstes Gespräch. "Sie gefällt mir nicht nur optisch, sie gefällt mir auch von der Art sehr. Sie ist nicht so eine Rampensau, die direkt auf alles geht, voll tanzt und sich präsentiert", erklärte Josua. Sarah sei viel mehr süß und etwas zurückhaltend. "So etwas zieht mich an", betonte er.

Tatsächlich hat die ruhige Art der 27-Jährigen einen Grund. "Ich denke, dass ich im Moment ein bisschen zurückhaltend bei den Männern ankomme, weil ich nicht so die Draufgängerin bin", schätzte Sarah sich selbst ein. Sie wolle die Lage erst einmal abchecken, bevor sie einem Mann Aufmerksamkeit schenke.

