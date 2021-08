Spätestens jetzt ist Melissa McCarthy (50) offiziell ein Fan von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40)! Anlässlich von Meghans 40. Geburtstag hatten sich die beiden Damen kürzlich für ihr neues Charity-Projekt namens 40x40 zusammengetan, das Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben helfen soll. In diesem Rahmen hat Melissa nicht nur ihre Schauspielkollegin besser kennengelernt, sondern auch deren Mann – und sie war einfach nur hin und weg!

Gegenüber Access Hollywood schwärmte sie jetzt: "Sie waren so süß und so lustig! Ich finde die zwei auch sehr inspirierend. Sie bauen sich ihr eigenes Leben auf – sie bauen ein Leben für ihre Kinder auf." Vor allem Meghan hat bei ihr offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Melissa findet es toll, dass sie ihren 40. Geburtstag für so "noble Zwecke" genutzt habe. "Das ist sehr nett!"

Auch diese Anekdote wird Melissa sicherlich nie wieder vergessen: Als sie und Meghan gerade in einer Videokonferenz waren, tauchte auch Harry unvermittelt im Hintergrund auf und begann mit Ansage zu jonglieren! "Das war so lustig und seltsam, ich hätte es mir am liebsten fünf Millionen Mal angesehen", witzelte die Filmproduzentin.

