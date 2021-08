Auf Einblicke in Herzogin Meghans (40) Leben mussten die Fans in den vergangenen Wochen verzichten: Nachdem die Herzogin von Sussex und ihr Mann Prinz Harry (36) Anfang Juni ihr zweites Kind – die kleine Lilibet Diana – auf der Welt begrüßt hatten, zog sich das Paar zurück. Jetzt zeigte sich die frischgebackene Zweifach-Mutter endlich erstmals nach der Geburt ihrer Tochter – und zwar sogar in Bewegtbild: Meghan überraschte ihre Fans nämlich mit einem besonderen Video!

Den rund zweiminütigen Clip teilte Meghan heute anlässlich ihres 40. Geburtstages auf der offiziellen Internetseite ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell – und in dem Video gewährt das Geburtstagskind einen kleinen Einblick in ihr neues Leben in den USA: Meghan sitzt augenscheinlich in ihrer Villa in Montecito vor einem großen Kamin an einem Tisch und führt ein Telefonat via Videochat. Dabei überstrahlt die Familienmutter den Hintergrund in einem farblich abgestimmten Outfit in Cremetönen.

Das Video dient aber vor allem einem wohltätigen Zweck! Gemeinsam mit der beliebten US-Schauspielerin Melissa McCarthy (50) wirbt Meghan nämlich für eines ihrer neuen Charity-Projekte namens 40x40: Hierbei ruft sie 40 große Stars dazu auf, 40 Minuten ihrer Zeit zur Verfügung zu stellen, um Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu helfen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Spätsommer 2019

Getty Images Herzogin Meghan in Melbourne, Australien

Getty Images Melissa McCarthy auf einer Filmpremiere, März 2016

