Die Fans sind irritiert! Bauer sucht Frau International ist in die dritte Runde gestartet. Vier Bauern und eine Bäuerin weltweit sehnen sich nach dem Partner fürs Leben – darum gehen die Landwirte mit Inka Bause (52) an ihrer Seite auf Liebessuche. Kandidat Herbert beispielsweise empfängt zwei Frauen auf seinem Hof in Ungarn. Eine davon heißt Petra – die kommt den Zuschauern aber verdächtig bekannt vor!

Eine Vielzahl von Twitter-Usern fand, dass Petra Moderatorin Inka zum Verwechseln ähnlich sieht. "Irgendwann musste es passieren. Inka Bause undercover als Kandidatin in der eigenen Show", schrieb ein Fan. Diese Beobachtung schien aber nicht nur er gemacht zu haben – auch andere Zuschauer stellten eine verblüffende Ähnlichkeit fest: "Warum macht Inka selber mit und warum nennt sie sich Petra?" In der Tat ähneln sich die Gesichtszüge der beiden Damen ein wenig – außerdem tragen Inka und Petra die gleiche markante blonde Gelfrisur.

Doch das war nicht der einzige Umstand, der die "Bauer sucht Frau International"-Liebhaber stutzig machte – auch namenstechnisch gab es ein wenig Verwirrung. Der Name von Herberts zweiter Hofdame klingt nämlich fast genau wie der von Inka: Die 55-Jährige heißt Ilka. "RTL überfordert mich", scherzte ein Twitter-Nutzer daraufhin.

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Herbert mit seiner Hofdame Petra

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Herbert mit seiner Hofdame Ilka

