Calina ist tief gerührt! Bei Bauer sucht Frau International ist die Gemüsebäuerin aus Mexiko auf der Suche nach der großen Liebe. Für die Hofwoche hat sie sich den 44-jährigen Oliver eingeladen und den 50-jährigen Rainer, um sie auf ihrem Betrieb näher kennenzulernen. Doch Letzterer ruft bei Calina gleich zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit tiefe Emotionen hervor: Sein Gastgeschenk erinnert sie an ihre verstorbene Großmutter!

Wie in der aktuellen Folge der Kuppelshow zu sehen ist, nimmt sich der Dachdecker die zweifache Mutter zur Seite, um ihr seine selbstgemachten Mitbringsel zu überreichen. "Das erste Stück ist eigentlich das, was mir am meisten am Herzen liegt. Das ist ein Stück Ulmenholz. Das soll dich immer daran erinnern, dass ich hier war", erklärt der Handwerker. Außerdem hat er ihr aber auch noch drei in Fichtenholz eingefasste Kerzen mitgebracht. Calina ist daraufhin zutiefst gerührt. "Wir stellen das jetzt sofort zu meiner Oma auf den Altar. Heute ist Todestag von meiner Oma. Meine Oma ist heute vor vier Monaten gestorben und dann zünden wir heute die Kerzen für sie an", erklärt die Brünette ihrem Umwerber unter Tränen.

Calina hatte eine ganz besondere Bindung zu ihrer Großmutter: "Nachdem mein Vater ausgewandert ist, hat sie uns immer gut vermisst. Sie war für mich eine gute Freundin." Eigentlich hatte die Landwirtin auch geplant, sie in Deutschland zu besuchen, doch das war ihr wegen der aktuellen Gesundheitslage und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen nicht möglich. Calina konnte sich also nicht mehr von ihrer Großmutter verabschieden. Als sie Rainer davon erzählt, zeigt dieser sein tiefstes Mitgefühl und nimmt sie in den Arm. "Bei Rainer merkt man auch, es ist ein tiefer Mensch. Es war schön, dass er mich in dem Moment auffangen konnte", schwärmt die Single-Farmerin.

