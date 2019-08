Schlimmer Schicksalsschlag für die Köln 50667-Familie: Ein Urgestein aus der ersten Stunde ist gestorben. Ingo Kantorek (✝44) spielte seit der ersten Folge der beliebten Reality-Soap den Alex. Er war sozusagen das Gesicht der Sendung. Gerade eben dann die schreckliche Nachricht – der bekannte Serien-Star ist in der Nacht zu Freitag bei einem tragischen Autounfall zusammen mit seiner Frau ums Leben gekommen.

Wie TAG24 berichtet, ist der Mercedes des Schauspielers auf einem Rastplatz in einen LKW-Anhänger gerast. So war Ingo der Beifahrer und seine Frau Suzana steuerte den Wagen. Der Bartträger verstarb an Ort und Stelle – seine Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Das Paar hinterlässt einen Sohn.

Der tätowierte Bildschirm-Held stand von Anfang an für "Köln 50667" vor der Kamera. Schon von Folge eins an führte er die Kunstbar am Kölner Dom. Seine Fans können sich die Serie sicher kaum mehr ohne ihn vorstellen.

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im Januar 2019

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

RTL II Ingo Kantorek, "Team 13"-Darsteller



