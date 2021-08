Lindsay Ellingson (36) wird Zweifach-Mama! Das einstige Victoria's Secret-Model fand in ihrem Partner Sean Clayton ihr persönliches Glück: Schon seit 2014 ist das Ehepaar verheiratet. Im vergangenen Jahr bekamen die beiden dann Verstärkung von ihrem ersten Nachwuchs: Im Mai 2020 wurde ihr kleiner Sohn Carter John geboren, der das Leben der frischgebackenen Eltern komplett auf den Kopf stellen sollte. Bald darf Carter sich aber über ein Geschwisterchen freuen: Lindsay ist wieder schwanger!

Auf ihrem Instagram-Account lüftete die Beauty das Geheimnis um ihre zweite Schwangerschaft. "Unsere Familie wächst. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon auf halbem Weg zu Baby Nummer zwei sind", schrieb das Model an seine Fangemeinde. Der kleine Clayton wisse von seinem Glück aber noch nichts: "Clayton hat keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass er ein so süßer und liebevoller großer Bruder wird. Ich fühle mich so gesegnet wegen unserer gesunden Babys."

Nicht nur Lindsays Follower flippten bei dieser großen Ankündigung total aus, auch die Model-Kolleginnen der Blondine waren völlig aus dem Häuschen. "Bezaubernd! Herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise Emily DiDonato (30) – auch Devon Windsor (27) überbrachte ihre Glückwünsche.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/lindsellingson/?hl=en Lindsay Ellingson mit ihrem Mann Sean Clayton und Sohnemann Carter

Anzeige

Instagram / lindsellingson Sean Clayton und Lindsay Ellingson im April 2020

Anzeige

Getty Images Emily DiDonato, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de