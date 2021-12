Sie ist im absoluten Babyglück! Im Sommer dieses Jahres überraschte die einstige Victoria's Secret-Beauty Lindsay Ellingson (37) ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Sie und ihr Ehemann Sean Clayton werden zum zweiten Mal Eltern. Vor wenigen Tagen war es dann auch so weit, das Model konnte wieder einen gesunden Jungen auf der Welt begrüßen. Im Netz teilt Lindsay nun die ersten Bilder ihres Nachwuchses und verrät ein paar Details!

Via Instagram veröffentlicht die frischgebackene Zweifach-Mama ein paar goldige Bilder ihres Sohnemannes. "Und einfach so... wurde Roen Allen Clayton am 11. Dezember um 11:13 Uhr geboren. Unsere Herzen sind so voll und wir können es kaum erwarten, Roen und Carter zusammen wachsen zu sehen, sie werden BFFs fürs Leben sein", schreibt Lindsay zu ihrem Post und deutet an, dass sich Roens Bruder Carter wohl sehr auf sein Geschwisterchen gefreut hat.

Ihr kleiner Mann erblickte aber ziemlich überraschend das Licht der Welt – Lindsay hatte noch gar nicht mit ihrem Nachwuchs gerechnet. "Roen überraschte uns etwas zu früh, aber gerade rechtzeitig für die Feiertage. Meine Fruchtblase war am Samstagmorgen geplatzt. Ich war überhaupt nicht vorbereitet", erzählte Lindsay gegenüber Us Weekly.

Instagram / lindsellingson Lindsay Ellingson und Ehemann Sean Clayton im Januar 2020

Instagram / lindsellingson Lindsay Ellingson mit ihrem Baby Roen im Dezember 2021

Instagram / https://www.instagram.com/lindsellingson/?hl=en Lindsay Ellingson mit ihrem Mann Sean Clayton und Sohnemann Carter

