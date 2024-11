Victoria's-Secret-Star Lindsay Ellingson ist wieder Mama

Lindsay Ellingson (40) durfte ein weiteres Mitglied in ihrer Familie begrüßen. Wie sie bei Instagram mitteilte, wurde ihr drittes Kind Anfang November geboren. Mit ihrer Community teilt das ehemalige Victoria's Secret-Model die ersten Bilder des Wonneproppens. "Ella Viive Marie wurde am 9. November geboren. Ich fühle mich gesegnet, dass ich meinen 40. mit meinem Mädchen feiere. Das beste Geschenk", schrieb Lindsay zu den niedlichen Bildern. Denn nur zehn Tage, nachdem die kleine Ella zur Welt gekommen war, feierte sie ihren 40. Geburtstag.

Zu Hause warten auf Ella gleich zwei große Geschwister. Das erste Mal wurde Lindsay im Sommer 2020 Mutter. Gegenüber People bestätigte sie damals die Geburt ihres Sohnes. Der trägt den Namen Carter John. "Alles in allem war es eine wirklich reibungslose und sichere Geburt", verriet die US-Amerikanerin dem Magazin. Im Dezember des darauffolgenden Jahres gesellte sich ein weiterer kleiner Junge zu der kleinen Familie – ein wenig früher als erwartet, brachte sie Söhnchen Roen zur Welt. Gegenüber Us Weekly verriet Lindsay, dass ihre Fruchtblase zu einem Zeitpunkt geplatzt sei, als sie überhaupt nicht damit rechnete. Entsprechend überrascht sei sie von der Geburt gewesen.

Papa ihrer drei Kinder ist Lindsays langjähriger Partner Sean Clayton. Die beiden gaben sich bereits im Juli 2014 das Jawort – und das bei einer großen und eleganten Hochzeit. Rund 100 Gäste waren auf ein schickes Landgut eingeladen, offenbarte sie damals ebenfalls gegenüber Us Weekly. "Ich bin so glücklich, einen Mann wie Sean gefunden zu haben, er hat das größte Herz, er ist humorvoll und nicht zu vergessen attraktiv", freute sie sich in dem Interview.

Instagram / lindsellingson Model Lindsay Ellingson mit ihrer Tochter

Instagram / seanclayton15 Lindsay Ellingson mit ihrem Partner Sean und ihren zwei Kindern

