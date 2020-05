Große Freude bei Lindsay Ellingson (35)! Erst Anfang des Jahres hat das ehemalige Victoria's Secret Model bekannt gegeben, dass sie ein Baby bekommen wird. Für sie ist es der erste Nachwuchs, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sean Clayton erwartet. Nur knapp vier Monate nach der Schwangerschafts-Verkündung war es nun so weit: Die Laufstegschönheit ist stolze Mama eines Sohnes geworden!

Wie Lindsays Pressesprecher gegenüber People bestätigt hat, wurde der Promi-Nachwuchs am 15. Mai 2020 geboren. Der Wonneproppen sei kerngesund, bring über drei Kilo auf die Waage, sei 52 Zentimeter groß und höre auf den Namen Carter John. "Alles in allem war es eine wirklich reibungslose und sichere Geburt", erzählt die Neumama. Sie und ihre bessere Hälfte seien nun erst einmal überglücklich, dass sie ihren kleinen Engel in ihrem Leben willkommen heißen dürfen.

Nie vergessen werde das Californiagirl den Moment, als sie ihren Sohnemann das erste Mal in den Armen hielt und er ihr in die Augen blickte. "Es war surreal. Ich habe monatelang seine Tritte gespürt und so oft von ihm geträumt", erzählt Lindsay gerührt.

Anzeige

Instagram / lindsellingson Sean Clayton und Lindsay Ellingson im April 2020

Anzeige

Instagram / lindsellingson Lindsay Ellingson und Ehemann Sean Clayton im Januar 2020

Anzeige

Instagram / lindsellingson Lindsay Ellingson im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de