Bei Promi Big Brother steht ein großer Umzug an! In dem Reality-TV-Knast kämpfen die Promikandidaten bereits seit einigen Tagen um den Sieg. Manche Stars haben es dabei aber deutlich leichter als andere. Immerhin sind die Teilnehmer in einen armen Teil (die Raumstation) und einen reichen Teil (den Big Planet) unterteilt. Der Luxusbereich bekommt nun aber neue Bewohner: Diese Kandidaten ziehen auf den Big Planet!

Für Eric Sindermann (33), Ina Aogo (32), Melanie Müller (33) und Barbara "Babs" Kijewski gehört die Raumstation zunächst der Vergangenheit an. Sie konnten sich in einem Duell gegen die bisherigen Luxus-Bewohner durchsetzen. Die vier Sieger durften noch einen weiteren Mitstreiter in ihr neues Domizil einladen und entschieden sich für Marie Lang (34). Doch einer der Promis hat sich zu früh gefreut. Die Zuschauer konnten abstimmen, welcher der fünf Big-Planet-Neuankömmlinge nicht dort bleiben darf. Die Entscheidung fiel auf Babs. Sie musste direkt wieder den Weg in die Raumstation antreten. Die bisherigen Big-Planet-Bewohner Gitta Saxx (56), Jörg Draeger (75), Paco Steinbeck (46) und Papis Loveday (44) werden sich von nun an an eine deutlich kargere Umgebung gewöhnen: Sie ziehen in die Raumstation.

Mit Eric, Melanie und Ina ziehen drei Stars in den Luxusbereich, die mit am längsten in der Raumstation waren. Eigentlich gehört auch Uwe Abel (51) in die Gruppe der Raumstation-Dauer-Bewohner. Doch Babs bewies beim vorherigen Würfelspiel ein so geschicktes Händchen, dass sie dem TV-Bauern seinen Platz im Duell klauen konnte.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Barbara "Babs" Kijewski bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Die Kandidaten bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

