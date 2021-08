Im Promi Big Brother-Weltall werden die Karten neu gemischt! In diesem Jahr teilt sich der TV-Container in den Big Planet und die enge Raumstation auf. Da ist es natürlich kein Wunder, dass sich die Kandidaten um Melanie Müller (33), Pascal Kappés (31) und Co. um die Schlafplätze in dem großflächigen Luxusbereich reißen. Der große Bruder griff jetzt allerdings knallhart durch – und schickte alle Big-Planet-Bewohner kurzerhand in die Raumstation!

In der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge hielt der große Bruder keine guten Neuigkeiten für die Bewohner des Big Planet bereit. "Ihr habt es geschafft, auf einem neuen Planeten eine neue Zivilisation zu begründen – und doch seid ihr Raumfahrer", erklärte die berühmt-berüchtigte Stimme aus dem Off und forderte die Bewohner auf: "Ihr müsst immer dazu bereit sein, das Erschaffene zurückzulassen. Jetzt zum Beispiel. Kehrt jetzt zur Raumstation zurück, nehmt nichts mit, nehmt den Weg durch den Hangar.”

Damit ist auf dem Big Planet jetzt Platz für die Gewinner des Duells – und zwar für Papis Loveday (44) und Danni Büchner (43). Die beiden durften sich zudem noch drei weitere "Promi Big Brother"-Stars aussuchen, die gemeinsam mit ihnen im Luxusbereich hausieren dürfen. "Paco, Jörg, Gitta", verkündete Papis seine Entscheidung.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Die Raumstation, "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Papis Loveday, Promi Big Brother

