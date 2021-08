Was war bloß der Grund für Pascal Kappés' Rauswurf bei Promi Big Brother? Diese Frage stellen sich gerade viele Fans – und wohl auch der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star selbst. Nachdem er von seinen Kollegen in die engere Auswahl und von den Zuschauern schließlich rausgevotet wurde, gab er seine polarisierende Art als möglichen Grund an. Doch nachdem Pascal etwas mehr über seinen Exit nachdenken konnte, vermutete er nun im Promiflash-Interview: Er war wohl ein zu starker Gegner...

"Ich glaube tatsächlich, dass ich für viele eine riesengroße Konkurrenz bin", mutmaßte das Male Model. "Durch Danny und Eric hat man 24 Stunden am Tag Gas gegeben." Und worin genau bestand sein "Gas geben"? "Ich bin ein sehr extrovertierter Typ, immer laut, immer präsent, versuche, mich immer mit einzubringen", erzählte Pascal. "Ich habe auch nicht versucht, etwas vorzuspielen. Das kann man auch gar nicht."

Bei der Verkündung, dass er "Promi Big Brother" verlassen muss, brach Pascal in Tränen aus – wie geht es ihm inzwischen? "Die Verkündung war sehr hart und hat mich sehr getroffen. Emotional tut das superweh, aber ich habe von Anfang an gesagt, das ist einfach das Game", resümierte der 31-Jährige. Im Nachhinein ärgere er sich, dass er nicht taktischer vorgegangen sei.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

SAT.1 Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Pascal Kappés kurz vor seinem Auszug bei "Promi Big Brother"

