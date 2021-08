Pascal Kappés' (31) Promi Big Brother-Abenteuer ist schon wieder vorbei! Nur sechs Tage nach seinem Einzug musste der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller den Big Planet verlassen – weil zu wenige Zuschauer für ihn angerufen hatten. Aber woran lag es? Hat der Ex-Mann von Denise Merten (31) sich mit seinen Geständnissen im Bezug auf seinen Sohn vielleicht Sympathiepunkte verspielt? Pascal hat eine andere Theorie: Er war bei "Promi Big Brother" wohl einfach zu direkt...

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" im Anschluss an seinen Exit erklärte das Male-Model: "Ich glaube, man polarisiert natürlich. Wo Freude ist, ist auch irgendwo Leid. Wer hundert Prozent ehrlich ist und sagt, was er denkt, muss natürlich auch damit rechnen, dass er irgendwo auch Gegenstimmen kriegt." Ist Pascal denn sehr enttäuscht? "Dass so wenige angerufen haben, ist natürlich schade – ich hätte das Game gerne noch ein bisschen weitergeführt", beteuert der Influencer.

Pascal sei aber sehr dankbar für die Erfahrung. "Endlich mal wieder diese Normalität: sich umarmen, nebeneinander pennen... Das war mit Abstand das geilste und beste Gefühl – und die beste Erfahrung meines ganzen Lebens", betont der 31-Jährige. "Sechs Tage, die mich geprägt haben für mein ganzes Leben."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige

SAT.1 Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Kappés, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de