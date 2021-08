Schon bald wird Bachelorette Maxime Herbord (26) sich entscheiden müssen, wem sie ihre finale Rose schenken will! Nachdem sie in der vergangenen Folge zwei Kandidaten nach Hause geschickt hat, sind aktuell noch sieben Männer im Rennen um die attraktive Kommunikationsdesignerin aus Herzogenrath – wer von ihnen Maximes Liebling ist, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Aber wer ist eigentlich der aktuelle Favorit der Bachelorette-Zuschauer?

Dominik (31) hat in der vergangenen Folge sicherlich mächtig bei den Fans gepunktet: Er präsentierte sich beim Einzeldate mit Maxime nämlich total romantisch und einfühlsam – und wurde am Ende auch von der 26-Jährigen mit einem Kuss belohnt! Sein Konkurrent Julian (28) hat zwar auch schon ein Küsschen abgestaubt, zeigte sich zuletzt aber nicht von seiner besten Seite... Zuerst betonte er, dass er noch keine Gefühle für Maxime entwickelt habe und dann zeigte er sich doch eifersüchtig, als er von ihrer Knutscherei mit Dominik erfuhr.

Obwohl er noch nicht mit der Schnittblumenverteilerin auf Tuchfühlung gegangen ist, scheint auch Zico (30) bei ihr hoch im Kurs zu stehen: Er erhielt beim Gruppendate vorab eine Rose und musste so in der Entscheidungsnacht nicht zittern. Um die restlichen Kandidaten – Lars (24), Max (32), Raphael (23) und Tony (31) – war es zuletzt etwas ruhiger. Die vier sollten sich wohl ein bisschen ranhalten! Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist gerade euer Liebling bei "Die Bachelorette"? Stimmt ab!

