Die Promi Big Brother-Kandidaten können sich auf etwas gefasst machen! Die Bewohner der sogenannten Raumstation und des Big Planet müssen sich täglich während der Liveshows in verschiedenen Games beweisen. Bei den Spielen konnte sich so manch ein Kandidat bereits vor einem Rauswurf retten oder in einen anderen Bereich umziehen. Doch im gestrigen Duell der beiden Teams – Bewohner des Big Planet gegen die Insassen der Raumstation – lief etwas gewaltig schief: Bei dem Spiel 'Zielwasser' passierte ein Messfehler!

Die Bewohner müssen wohl den Fehler in der Messung ausbaden! Sat.1 teilte mit, dass die Situation untersucht wurde: "Big Brother wird seine Bewohner:innen heute in der Liveshow über die daraus resultierenden und noch nie da gewesenen Konsequenzen informieren", so die Vorabinformation. Was könnten diese Konsequenzen sein? Dieses Geheimnis wird wohl erst heute Abend im TV gelüftet.

Möglicherweise könnte das Duell wiederholt werden – das hieße, das Siegerteam, bestehend aus Melanie Müller (33), Eric Sindermann (33) und Co. müsste sich wieder ins Zeug legen und könnte dabei nochmal nass werden. Eine andere Option ist, dass das Resultat für ungültig erklärt wird. Das wiederum könnte bedeuten, dass Jörg Draeger (75), Paco Steinbeck (46), Gitta Saxx (56) und Papis Loveday (44) wieder zurück auf den Big Planet dürften – die Kandidaten des anderen Teams wiederum zurück zur Raumstation müssten.

Anzeige

© SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten in der Raumstation

Anzeige

© SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten im Big Planet

Anzeige

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohner 2021

Anzeige

Was haltet ihr für die wahrscheinlichere Konsequenz? Das Spiel wird wiederholt. Das Ergebnis wird annulliert. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de