Die Reihen im Promi Big Brother-Haus lichten sich immer mehr. Am Montag musste bereits Nachzügler Pascal Kappés (31) den TV-Container nach nur wenigen Tagen verlassen. Sein Rauswurf traf den früheren Berlin - Tag & Nacht-Star offenbar sehr: Er brach bei der Bekanntgabe in Tränen aus. Nun traf es bereits den nächsten Promi: Auch Barbara Kijewski musste ihre Koffer packen und "Promi Big Brother" verlassen.

Die Stars mussten sich erneut gegenseitig nominieren. Anders als zuvor fand die Nominierung dieses Mal allerdings nicht geheim, sondern offen in der Arena statt. Somit weiß jetzt jeder ganz genau, wer wen nicht mehr im Haus haben will. Am Ende standen Ina Aogo (32), Danny Liedtke (31), Uwe Abel (51) und Barbara auf der Abschussliste. Die wenigsten Zuschaueranrufe bekam am Ende Babsi – sie musste die Show somit verlassen.

Ina und Danny wurden als Einzige nicht von der Gruppe nominiert. Payton Ramolla (21), Danny, Daniela Büchner (43) und Uwe konnten zuvor bei einer Challenge jeweils eine Karte gewinnen, die den Besitzer entweder vor einer Nominierung schützt oder ihn automatisch nominiert. Während Payton ihren Nominierungsschutz behielt, gab Danni ihre Schutzkarte an Paco Steinbeck (46) weiter. Danny nominierte sich selbst und Uwe gab seine Nominierungskarte an Ina weiter.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohner 2021

Sat.1 Barbara "Babs" Kijewski bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

