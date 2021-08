Im Netz stellt Pamela Reif (25) regelmäßig ihren Traumkörper zur Schau – doch wie hält sich die Fitness-Queen eigentlich so in Form? Ihr Geheimnis: Disziplin und Beständigkeit – das gilt insbesondere für ihr Sport-Regiment. Wann und was sie alles trainiert, teilt sie auch auf Instagram und auf YouTube mit ihrer knapp 16 Millionen Follower großen Community. "Wir starten die Woche mit dem 'Good Mood Monday', das bringen wir zurück, und am Dienstag machen wir 'Killer-HIIT' gepaart mit einem Oberkörper-Work-out. Freitags haben wir ‘Your abs will thank you’, also setz Freitag nicht aus, weil deine Muskeln dir dann wirklich danken werden", erklärt die 25-jährige Karlsruherin ihren aktuellsten Work-out-Plan.

