Diese Promi Big Brother-Bewohner ziehen um! Seit mittlerweile gut zwei Wochen hausen Marie Lang (34), Uwe Abel (51), Jörg Draeger (75) und Co. in dem TV-Knast. Dieser unterteilt sich in die Raumstation, den schlechteren Bereich, und den Big Planet, den besseren Bereich. In einer Challenge hatten die Raumstation-Bewohner die Gelegenheit, sich gegen die Big-Planet-Bewohner durchzusetzen – allerdings ohne Erfolg: Das Spiel endete mit einem Unentschieden. Doch drei Bewohner dürfen trotzdem auf einen Umzug hoffen!

Nachdem die Teams wieder von dem Spiel zurückgekehrt waren, rief Big Brother den Die Superhändler-Star Paco Steinbeck (46) ins Sprechzimmer. Dort durfte er drei Mitstreiter auswählen, die zu ihm in den besseren Bereich kommen sollen. Seine Entscheidung fiel auf die Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33), die Goodbye Deutschland-Auswanderin Daniela Büchner (43) und den Köln 50667-Darsteller Danny Liedtke (31).

Doch haben sie sich vielleicht zu früh gefreut? Die Zuschauer durften drei Big-Planet-Bewohner wieder zurück in die Raumstation wählen. Es traf Daniela, Gitta Saxx (56) und Papis Loveday (44). Danny und Melanie haben also noch einmal Glück gehabt.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidat Paco Steinbeck

Anzeige

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

© SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten in der Raumstation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de