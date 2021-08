Langsam aber sicher wird es zu kuschelig in der Promi Big Brother-Basis! Auch in diesem Jahr wurde das Set des Reality-TV-Formats wieder in zwei Bereiche unterteilt: Es gibt die karge, enge Raumstation und den weitläufigen, luxuriösen Big Planet. Kandidatin Danni Büchner (43) war nun einmal mehr gezwungen, dem schicken Bereich auf Wiedersehen zu sagen – und in die Raumstation zurückzukehren. Als wäre das noch nicht bitter genug, muss Danni dort jetzt auch noch im Raucherbereich schlafen!

In der heutigen Folge kommt es zu folgendem Problem: Neun Personen haben bereits alle Betten im Schlafsaal belegt, als Danni wieder dazustößt. Als die Mallorca-Auswanderin sich erkundigt, wo sie die Nacht verbringen soll, entgegnet Spielerfrau Ina Aogo (32) schnippisch: "Wer zuletzt kommt, der muss sich halt irgendwo hinlegen! Da können wir ja nichts für" – was Danni tatsächlich wörtlich nimmt: Die 43-Jährige zieht zum Schlafen auf die schmale Sitzbank im Raucherbereich. Ein großes Problem scheint sie damit aber nicht zu haben. Die fünffache Mutter beteuert: "Ich habe da kein Problem mit."

Ausgerechnet Papis Loveday (44), der ein Bett für sich alleine hat, regt sich tierisch über diese "Lösung" auf: "So was macht man nicht. Sie ist ja noch nicht mal Raucherin! Das ist unmenschlich", ärgert sich der Modeunternehmer. Was sagt ihr zu der Aktion: Nicht so schlimm oder total daneben? Stimmt in unserer Umfrage ab!

