Lars Maucher (24) meldet sich zu seinem Bachelorette-Aus zu Wort! Nachdem seine Konkurrenten Tony Lübke (31) und Julian Dannemann (28) bereits freiwillig das Handtuch geworfen hatten, musste auch der Industriemechaniker die Show verlassen: Er bekam von der TV-Junggesellin Maxime Herbord (26) keine weitere Rose. Die beiden hatten nicht ein einziges Einzeldate und daher kaum die Gelegenheit, sich richtig kennenzulernen. Wie geht Lars deshalb mit seinem Rauswurf um?

Im Promiflash-Interview verriet der 24-Jährige: "Die Enttäuschung war groß, ich hätte Maxime gerne besser kennengelernt. Aber ich habe mich auch gefreut, überhaupt so weit gekommen zu sein und zu Maximes fünf Favoriten zu gehören." Dennoch habe er schon kommen sehen, dass es für ihn in der vergangenen Nacht der Rosen eng werden könnte. "Alle Männer hatten eine Verbindung zu ihr und waren, was das Kennenlernen angeht, viel weiter", fasste der Baden-Württemberger zusammen.

Wie eng Maximes Bindung zu den anderen Kandidaten ist, wurde in der vergangenen Episode besonders deutlich. Nach einem Einzelgespräch zog sie sich mit Zico Banach (30) zurück. Die beiden kamen sich auf einer Treppe vor der Villa näher und tauschten Küsse aus – allerdings nicht ganz ungestört: Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32) konnten das Ganze von weiter weg beobachten.

