Bei Promi Big Brother brechen heute Abend alle Dämme. Die insgesamt dreiwöchige tägliche Sendung geht am Donnerstag schon in Show Nummer 14. Über die Hälfte der Drehzeit ist also bereits vorbei. Das bedeutet natürlich auch, dass die prominenten Teilnehmer langsam aber sicher an ihre Grenzen kommen. Melanie Müller (33) thematisierte im Container bereits ihre aktuellen Eheprobleme. In der anstehenden Episode brechen bei der sonst so toughen Blondine nun aber alle Dämme.

Nach einem Gespräch mit Mitbewohner Danny Liedtke (31) zum Thema "Gefühle zeigen" zeigt Melanie im Einzelinterview tatsächlich eine Menge davon. Die Ballermann-Sängerin beschäftigt es, dass sie ihren Mann Mike bisher noch kein einziges Mal im Publikum entdecken konnte. Ihr fehle ein Zeichen, dass alles gut werde, wenn sie wieder nach Hause komme. Zuletzt habe das Paar keine leichte Zeit miteinander gehabt. "Ich habe einige Fehler gemacht, ihm nie richtig gezeigt, dass ich dankbar bin, dass ich ihm unwahrscheinlich viel zu verdanken habe", räumt Melli unter Tränen ein.

Die einstige Dschungelkönigin macht sich Gedanken darüber, wie ihre Ehe weitergeht, wenn sie nicht mehr Teil der Sendung ist. "Ich hab den Punkt verpasst, die Kurve zu kriegen und ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe", bedauert Melanie. Mike habe ihr bisher immer den Rücken freigehalten, und das habe sie nicht zu schätzen gewusst.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

SAT.1 Danny Liedtke und Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

