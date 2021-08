Nerd Teresa verdreht offenbar allen den Kopf! Die Ankunft der süßen Game-Testerin in der Reality-TV-Show Beauty & The Nerd sorgte für mächtig Aufregung – bis dato gab es nämlich nur männliche Nerds und weibliche Beautys in der Staffel. Kurz nach ihrer Ankunft wartete dann die nächste Überraschung auf ihre Show-Kollegen: Die Musical-Darstellerin ist asexuell! Doch obwohl sie ihre Asexualität offen kommuniziert hatte, musste Teresa gleich mehrere Verehrer abweisen, wie sie Promiflash jetzt verrät.

"Natürlich war ich geschmeichelt, aber da ich aro-ace – also aromantisch und asexuell – bin, hieß das für mich natürlich auch, dass ich so kurz nach meiner Ankunft erst mal ein paar Körbe verteilen musste, so leid es mir tat", berichtet Teresa im Promiflash-Interview. Dabei habe sie zuerst gar nicht bekommen, dass die Nerds sich für sie interessierten! "Erst als Loreen mich gefragt hat, wie ich zu Leo stehe, weil der mich so toll findet, wurde ich überhaupt erst darauf aufmerksam", schildert die 27-Jährige. "Und es stellte sich heraus, dass er wohl nicht der Einzige war..."

Wer auch total hin und weg von Teresa war? Cosplay-Fan Cao! Er macht sich tatsächlich auch immer noch Hoffnungen: "Diese Asexualität spielt für mich keine Rolle. Sie mag die gleichen Animes, sie mag Cosplay, wir gehen auf die gleichen Messen. Ich finde sie ultrasüß und vor allem schön", schwärmte der Industriemechaniker-Azubi. "Da könnte auch mal was laufen."

Beauty & The Nerd, ProSieben Teresa, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin 2021

Instagram / tazefena Teresa, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Cao, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

