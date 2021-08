Wird Beauty & The Nerd nun etwa zu einer Kuppelshow? Seit vergangener Woche flimmert das spannende TV-Format über die Bildschirme, bei dem aufgetakelte Ladys auf ihr komplettes Gegenteil treffen: Nerds, die mit Beauty so gar nichts am Hut haben. Daher schien es bisher eher unwahrscheinlich, dass dort heiße Flirts entstehen. Doch mit dem heutigen Einzug von Nerdin Teresa hat sich offenbar alles geändert. Denn die männlichen Kandidaten stehen total auf die Game-Testerin!

Bereits bei den ersten Gesprächen mit Teresa merken ihre Mitstreiter, dass sie viel mehr mit ihr gemeinsam haben als mit ihren Teampartnern. Etwa der Hobbyprogrammierer Leonard und auch der Schüler Jeremy finden sie sehr sympathisch. Das Problem an der ganzen Sache: Teresa ist asexuell. "Sex kann ich mir sparen. Das ist für mich jetzt nicht super-toll. Es war nie erfüllend. Der Geruch von Körperflüssigkeiten. Ich klebe, ich stinke. Da spare ich mir den Aufwand zu duschen", erklärte die 27-Jährige. Doch das scheint vor allem für den Cosplay-Fan Cao überhaupt kein Problem zu sein.

Denn Teresa hat es ihm offenbar richtig angetan. "Diese Asexualität spielt für mich keine Rolle. Sie mag die gleichen Animes, sie mag Cosplay, wir gehen auf die gleichen Messen. Ich finde sie ultrasüß und vor allem schön", schwärmte er Cao von Teresa in ihrer Abwesenheit. Er wünsche sich sehr, nach der Show den Kontakt zu halten. "Da könnte auch mal was laufen", erzählte der 22-Jährige. Teresa fühle sich emotional jedoch nicht involviert genug für eine mögliche Beziehung, erzählte sie.

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

ProSieben / Benjamin Kis Teresa, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Cao, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

