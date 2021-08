Promi Big Brother war ein kurzes Vergnügen für Barbara Kijewski aka Babs! In der vergangenen Folge musste die Profianglerin schon nach wenigen Tagen wieder aus dem Container ausziehen. Ihre Kollegen hatten sie mit der Begründung, dass sie in dem Reality-TV-Format nicht authentisch genug gewesen sei, ins Zuschauervoting geschickt – wo sie schließlich die wenigsten Anrufe bekam. Der Exit an sich habe Babs nicht großartig gestört, dafür aber die Begründung...

Im Promiflash-Interview ärgert sich die Reisebloggerin: "Mehr Ich-Sein konnte ich gar nicht bieten! Ich denke, dass einige Menschen oft Positiv-Sein mit Fake-Sein verwechseln, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ich wirklich so bin, wie ich bin." Babs ist außerdem überzeugt: "Viele Bewohner waren einfach sehr negativ. Sie haben meine Positivität gar nicht gesehen und direkt als fake abgestempelt..." Abschließend stellt sie klar: "Viel zu viele Menschen machen sich Gedanken, wie sie da draußen ankommen, aber das ist nicht mein Weg."

Wie lautet denn Barbaras Fazit zu "Promi Big Brother"? "Das Schönste war, dass ich Menschen getroffen habe, bei denen ich niemals gedacht habe, dass ich mich mit denen so gut connecten könnte", betont die Moderatorin, die sicher ist, dass sie in dem Format wahre Freunde gefunden hat – aber eben nicht nur solche: "Negative Erlebnisse waren, dass manchmal Menschen 'I love you' sagen und im nächsten Moment nominieren sie dich!", stichelt die Blondine.

