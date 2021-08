Cardi B (28) scheint wohl großen Wert auf Körperhygiene zu legen. In den vergangenen Wochen machten einige Promis mit zweifelhaften Aussagen über ihre Duschgewohnheiten auf sich aufmerksam: Beispielsweise erzählten Mila Kunis (38) und Ashton Kutcher (43), dass sie nicht regelmäßig duschen und auch ihre kleinen Kinder nicht oft baden – sondern erst, wenn man Dreck sieht. Die US-amerikanische Rapperin Cardi B reagierte darauf nun mit Unverständnis!

Auf Twitter machte die "WAP"-Interpretin deutlich, dass sie von dem Anti-Dusch-Trend absolut nichts halte. "Was geht denn bei den Leuten ab, die sagen, dass sie nicht duschen? Davon bekommt man einen Juckreiz", schrieb die Musikerin. Auch Cardis Fans scheinen es eher befremdlich zu finden, dass einige Stars auf diese Art und Weise eine Menge Wasser sparen würden. "Ich kann das auch nicht verstehen. Das ist echt ekelhaft", schrieb beispielsweise eine Abonnentin.

In dem "Armchair Expert"-Podcast hatten Ashton und Mila nämlich erzählt, dass sie es überflüssig finden zu duschen. "Ich wasche meine Achseln und meinen Schritt täglich und sonst nichts", hatte der Two and a Half Men-Darsteller erwähnt.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis beim Breakthrough Prize, 2017

Getty Images Cardi B im September 2019 in New York City

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im August 2018 in Los Angeles

