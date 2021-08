Hat Uwe Abel (51) sich endgültig bei seinen Promi Big Brother-Mitstreitern ins Aus geschossen? Gestern fand die erste offene Nominierung in dem TV-Knast statt. Das Besondere: Einige der Stars hatten zuvor bei einer Challenge jeweils eine Karte gewonnen. In Uwes Fall handelte es sich dabei um eine Nominierungskarte. Statt sie zu behalten, übergab der Bauer sucht Frau-Star diese jedoch an Ina Aogo (32). Die Spielerfrau fühlt sich hintergangen und startet eine Lästerrunde – zu Recht?

Statt Uwe ihre Enttäuschung persönlich mitzuteilen, wartet sie, bis dieser schläft und spricht mit den anderen Bewohnern der Raumstation über ihn. "Der weiß gar nicht, was sich gehört, das hat der nie gelernt", ärgert Ina sich. Auch den anderen Promis ist der 51-Jährige ein Dorn im Auge. Schon seit Tagen stößt ihnen seine ruhige Art übel auf. "Es ist doch so, man muss ja auch kämpfen, wenn man ins Finale kommen möchte. [...] Er sagt auch nie, was persönlich bei ihm los ist. Bist du bei der Show dabei oder will er sich hier durchschummeln?", beschwert sich etwa Danny Liedtke (31).

Auch Payton Ramolla (21) ist mittlerweile nicht mehr gut auf ihren Mitstreiter zu sprechen. Das TikTok-Sternchen ist vor allem von Uwes Leistung beim gestrigen Live-Match enttäuscht. Ihrer Meinung nach habe er viel zu wenig gegeben. Melanie Müller (33) fasst im Einzelinterview zusammen: "Meine Meinung ist, wer kein Teammitglied ist, muss raus."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Influencerin Ina Aogo

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidatin Melanie Müller

