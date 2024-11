Ina Aogo erleidet Wirbelsäulenverletzung durch Reitunfall

Ina Aogo (35), Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Dennis Aogo, hatte am Dienstag einen wahrhaft bescheidenen Start in den Tag. Während des morgendlichen Ausritts auf ihrem Pferd wurde dieses plötzlich unruhig und warf die Influencerin in vollem Galopp ab. Kurz darauf wurde im Krankenhaus ein CT durchgeführt, das einen leichten Haarriss an ihrer Wirbelsäule offenbarte. Der dramatische Vorfall wurde auf Kamera festgehalten und von Ina noch am Vormittag als Video per Instagram-Story geteilt. Trotz der Schmerzen gab sich die gelernte Hair- und Make-up-Artistin optimistisch und versicherte ihren Followern: "Es wird alles wieder gut, da bin ich mir sicher."

Auch zum Gesundheitszustand von Stute Fabiola gab Ina noch vom Krankenhausbett aus Updates. Nach dem Sturz sei das Tier über eine Absperrung gesprungen, ausgerutscht und wieder aufgestanden. Danach sei es ein weiteres Mal unkontrolliert angaloppiert, nur um wenig später erneut zu stürzen. Doch zur großen Erleichterung ihrer Fans sind die beiden offenbar mit dem Schrecken davongekommen: "Fabiola hat sich verletzt, aber ihr geht es auch gut", erklärte Ina via Instagram und teilte ein Foto, das eine blutige Schürfwunde im Fell des Pferdes zeigt.

Abseits der tragischen Ereignisse auf dem Reitplatz gewährt Ina ihren rund 180.000 Followern vor allem glamouröse Einblicke in ihr Influencer-Leben. Seit 2021 lebt sie mit Ehemann Dennis und ihren zwei Kindern in Dubai, nachdem das Paar sich 2016 kennengelernt und 2018 geheiratet hatte. Auch wenn ihr Umzug in das häufig für seine Menschenrechtssituation kritisierte Land immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, bleibt Ina eine bodenständige Frau, die ihre Follower gern an den glücklichen Momenten ihres Familienlebens teilhaben lässt.

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo im Dezember 2022

Instagram / inaaogo Ina Aogo mit ihren Kids im Januar 2023

