Gibt Uwe Abel (51) sich etwa auf? Der Bauer sucht Frau-Star gehört zu den Teilnehmern der aktuellen Promi Big Brother-Staffel. Von dem einst gut gelaunten Mann ist mittlerweile jedoch nicht mehr viel zu sehen. Egal ob er die Raumstation oder den luxuriösen Big Planet bewohnt – der TV-Star sitzt die meiste Zeit anteilnahmslos da, auch an den anfallenden Arbeiten beteiligt er sich kaum. Nun platzte seinen prominenten Mitbewohner der Kragen!

Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31), Ina Aogo (32) und Co. sind genervt davon, dass Uwe sich an den Geschehnissen innerhalb des TV-Alls kaum noch einbringt. "Wir sind uns manchmal gar nicht sicher, ob er noch da ist", meinte etwa Melli. Während Barbara Kijewski glaubt, dass der Landwirt kein Interesse an seinen Bewohnern hat, nervt Danny Uwes stille Art aus einem ganz anderen Grund. "Das ist ja nicht 'Big Brother', das ist ja nicht das Projekt, wenn dann hier so Leute sind, die einfach die Sache absitzen", ärgerte sich der Köln 50667-Star.

Die Zuschauer stehen hingegen fest hinter dem 51-Jährigen. "Ey, lasst doch den armen Uwe in Ruhe" oder "Ich hätte auch kein Bock darauf, mich mit diesen Leuten zu unterhalten", nahmen nur zwei Fans den Mann von Iris Abel (53) auf Twitter in Schutz.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

