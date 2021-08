Ist Laura Maria Rypa (25) wieder verliebt? Die Influencerin machte in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Beziehung zu Pietro Lombardi (29) auf sich aufmerksam. Nachdem es zwischen den beiden lange Zeit ein ständiges Auf und Ab gewesen war, folgte schließlich die Trennung. Seitdem spekulieren die Fans des Websternchens fleißig über dessen Liebesleben. Jetzt setzt Laura den Gerüchten allerdings ein Ende – und gibt ein klares Statement ab!

"Nein!", betont Laura nach der Frage eines Instagram-Users, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. "Ich merke, dass es zurzeit einfach nicht passt. Ich möchte die Zeit jetzt erst mal für mich nutzen und meinen Fokus auf etwas ganz anderes legen." Doch das Leben als Single-Dame macht die Blondine keineswegs unzufrieden: "Ich bin glücklich so, wie es gerade ist" – man wisse allerdings auch nie, was die Zukunft mit sich bringe.

Wie sie sich diese vorstellt, plaudert sie ebenfalls bei der Gelegenheit aus: "Zunächst fokussiere ich mich auf meine Arbeit und hoffe, in der Zukunft gemeinsam mit meinem Mann erfolgreich zu werden." Doch ihre Familie stehe immer über der Karriere, erklärt sie. "Ich hoffe, einen Mann an meiner Seite zu haben, der mich unterstützt, mit dem ich alt werden kann und mit dem ich meine eigene kleine Familie haben werde."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Netz-Bekanntheit

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Mai 2021

