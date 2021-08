Sie tut ihr Mamaglück offen kund! Ashley Graham (33) erwartet zurzeit ihr zweites Kind – und das sieht man mittlerweile deutlich: In den vergangenen Monaten ließ das Model seine Fans immer wieder an seinem wachsenden Babybauch teilhaben. Ob in Dessous oder im eleganten Kleid – stets setzte die US-Amerikanerin ihre Körpermitte gekonnt in Szene. Jetzt gab Ashley ein neues Update: Dabei zeigte sie ihren Followern ihre XXL-Kugel!

Die neuen Babybauchbilder teilte Ashley auf Instagram. Darauf war die 33-Jährige wie so oft während ihrer Schwangerschaft in freizügigen Posen zu sehen: Auf den Fotos trägt sie einen hellen blau-weißen Bikini. Zwischen den beiden Teilen der Bademode wölbt sich ihre beeindruckende Körpermitte. Ein Fashion-Detail scheint Ashley an ihrem Outfit ganz besonders gefallen zu haben: "Ich habe farblich passende Schuhe gefunden!"

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über Ashleys offenherzigen Beitrag. "Ich brauche dein Selbstbewusstsein, du bist eine Inspiration!", schrieb eine begeisterte Userin unter die Fotos. Viele andere stimmten ihr zu und fluteten die Kommentarspalte mit Flammen- und Herz-Emojis.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

