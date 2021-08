Kasia Lenhardts (✝25) Mutter erinnert sich an den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens zurück. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin gestorben ist. Damals gab es zunächst nur die Information, dass das Model leblos in einer Wohnung in Berlin aufgefunden wurde. Jetzt sprach ihre Mama Adrianna zum ersten Mal in einem Interview über den schrecklichen Verlust – und berichtete von dem Moment, in dem sie Kasia gefunden hatte.

In einem Interview mit Spiegel ließ Adrianna den schicksalhaften Tag Revue passieren. Kasia habe am Morgen des 9. Februars noch Pläne gehabt – sich für später aber mit ihrer Familie verabredet. Zusammen hätten die Lenhardts den Geburtstag von Kasias Sohn feiern wollen – die junge Mama habe sich nach einem Telefonat mit ihrer Mutter am Vormittag aber weder erneut gemeldet, noch sei sie im Laufe des Tages zu der Feier erschienen. Am frühen Abend sei Adriannas Sorge um ihre Tochter so groß geworden, dass sie zusammen mit ihrem Mann zu Kasia fuhr. Obwohl Licht brannte, habe niemand geöffnet, sodass sie schließlich mithilfe eines Nachbarn auf das Gelände gelangen mussten. Adrianna und ihr Mann konnten daraufhin die Terrasse des Apartments betreten. In dem Zimmer mit halb heruntergelassenen Jalousien habe sie dann ihre leblose Tochter entdeckt.

Im Nachhinein erinnerte sich Adrianna an den Moment des letzten Telefonats am Vormittag des Todestages zurück und erklärte, dass ihre Tochter ganz ruhig gewirkt habe. Heute wünsche sie sich nur noch eines: die vollständige Aufklärung der Umstände um Kasias Tod. "Ich konnte meine Tochter nicht vor dem Tod beschützen", äußerte sie in dem Interview. Sie frage sich immer wieder, ob der tragische Verlust hätte verhindert werden können.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt mit ihrer Mama Adrianna

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im März 2020

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt 2018 im KaDeWe

