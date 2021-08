Hat Promi Big Brother bei Payton Ramolla (21) keinen Kampfgeist geweckt? Die Influencerin kam als Nachrückerin in die Raumstation der beliebten Reality-TV-Show. Doch bis ins Finale schaffte es der Webstar nicht. Die 21-Jährige wurde von den Bewohnern nominiert und von den Zuschauern daraufhin rausgewählt. Darüber war Payton offenbar aber gar nicht so unglücklich. Promiflash verriet sie nun: Sie habe erst gar nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen!

"Mir war schon klar, dass ich eine der Nächsten sein werde, die nominiert wird", gab Payton gegenüber Promiflash zu verstehen. Ihre Devise sei einfach gewesen, so lange wie möglich dabei zu sein. Deswegen sei ihre Enttäuschung über den Exit auch nicht riesengroß gewesen. "Ich glaube, deswegen haben alle gedacht: Okay, wenn sie rausfliegt, ärgert sie sich nicht so krass wie ein Eric Sindermann", erklärte Payton.

Dennoch machte sie im Promiflash-Interview auch deutlich: "Ich habe nie geäußert, dass ich nicht ins Finale möchte!" Aber sie sei niemand, der "über Leichen" geht, bloß um in einem TV-Format weit zu kommen. "Es gibt einige Bewohner, von denen ich weiß, dass sie alles machen würden, um das Finale zu erreichen", merkte die Blondine an. Sie selbst hingegen sei einfach nicht so verbissen, stellte sie klar.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, täglich um 20:15 Uhr live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1 Payton Ramolla, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Juni 2021

Sat.1 Payton Ramolla, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

