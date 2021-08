Payton Ramolla (21) meldet sich zu ihrem Promi Big Brother-Aus! Die Influencerin musste die Realityshow in der Livesendung am Freitag verlassen. Sie stand neben dem einstigen Bauer sucht Frau-Kandidaten Uwe Abel (51) auf der Nominierungsliste und erhielt schlussendlich die wenigsten Anrufe der Zuschauer. Damit entgeht ihr auch die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Ist Payton nach ihrem Rauswurf enttäuscht?

Im Interview mit Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53) erklärte die 21-Jährige in der Sendung "Promi Big Brother – Die Late Night Show": "Ich habe die Zeit extrem genossen. Es hat auch echt extrem Spaß gemacht, aber ich muss sagen: Eine Woche Raumstation – das zehrt schon an den Nerven." Aus diesem Grund sei sie nicht allzu traurig über ihren Rauswurf. Sie freue sich nun auf ihr Zuhause und ihre Familie.

Darüber hinaus ließ Payton noch einmal das Verhältnis zu ihren Mitbewohnern wie Eric Sindermann (33), Melanie Müller (33) oder Paco Steinbeck (46) Revue passieren und erzählte: "Ich hatte mit niemandem ein Problem. Ich war mit allen sehr neutral." Aus diesem Grund seien aber auch immer viele Teilnehmer zu ihr gekommen, um ihr ihr Leid zu klagen. Irgendwann habe sie jedoch nicht mehr gewusst, was sie dazu sagen sollte.

