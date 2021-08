Schwere Zeiten für Hans-Adam II.. Seit 1945 ist das Staatsoberhaupt Liechtensteins mit seiner Ehefrau Fürstin Marie von und zu Liechtenstein verheiratet. Gemeinsam hat das Paar die vier gemeinsamen Kinder Constantin, Alois, Tatjana und Maximilian. Doch jetzt müssen Hans-Adam und sein inzwischen erwachsener Nachwuchs stark sein: Marie ist am heutigen Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Diese traurige Nachricht gab das Fürstentum in einer öffentlichen Stellungnahme bekannt. Die Fürstin hatte demnach am Mittwoch einen Schlaganfall erlitten. Danach habe sich ihr Zustand stetig verschlechtert. Nun verstarb sie in einem Krankenhaus im schweizerischen Grabs. "Sie ist Beisein der Familie und nach Empfang der heiligen Sterbesakramente friedlich und in großem Gottvertrauen entschlafen", heißt es dazu in dem Statement, das mehreren lokalen Medien vorliegt.

Die Fürstin galt als sozial sehr engagiert und kunstaffin. Unter anderem war sie als Ehrenpräsidentin des Liechtensteinischen Roten Kreuzes und Präsidentin des Vereins für Heilpädagogische Hilfe tätig. In den vergangenen Jahren zeigte die Frau von Hans-Adam jedoch nur noch selten in der Öffentlichkeit.

Anzeige

Getty Images Hans-Adam II. und seine Frau Fürstin Marie von und zu Liechtenstein, 2012

Anzeige

Getty Images Hans-Adam II., Fürst und Staatsoberhaupt Liechtensteins

Anzeige

Getty Images Fürstin Marie von und zu Liechtenstein und Fürst Hans-Adam II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de