Es nimmt kein Ende: Katie Price (43) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Obwohl die Britin sich schon zahlreichen Eingriffen an Nase, Lippen, Stirn, Brüsten und Co. unterzogen hat, ist sie noch immer nicht zufrieden mit sich. Deshalb hat das einstige Boxenluder sich vor einigen Wochen auf den Weg in die Türkei gemacht, um erneut eine ganze Reihe von Operationen vornehmen zu lassen: Katie erhielt – wohlbemerkt in einem Rutsch – eine Ganzkörperfettabsaugung, einen Brazilian Butt Lift, ein Cateye-, ein Augenbrauen- und ein Lippen-Lifting! Das Ergebnis, das sie schließlich auf Instagram präsentierte, sollte viele Fans schockieren...

