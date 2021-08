Elliot Page (34) präsentiert seinen durchtrainierten Körper! Der transsexuelle Schauspieler hat sich vor einigen Monaten einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Dabei wurden ihm die Brüste entfernt. Das Ergebnis des Eingriffs teilte er schon einmal im vergangenen Mai mit seinen Fans – in Badeshorts strahlte er auf einem Foto in die Kamera. Nun erfreut der "Juno"-Star seine Community mit weiterem – freizügigem – Content!

In seiner Instagram-Story postet Elliot jetzt einen neuen Schnappschuss. Für das Spiegelselfie posierte er obenrum nackt und gibt den Blick auf seine stählernen Bauchmuskeln frei. Wieder einmal macht der TV-Darsteller seinen Followern klar, wie happy und zufrieden er mit seinem neuen Körper ist.

Im Gespräch mit Oprah Winfrey (67) bei "The Oprah Winfrey Conversation" sprach Elliot offen über seine Brust-OP – und erklärte, was ihn am meisten gefreut hätte: "Ich stieg aus der Dusche, hatte das Handtuch um die Hüfte geschlungen, schaute in den Spiegel und dachte mir: 'Das bin ich.'" Dieser Schritt habe sein Leben verändert.

Instagram / elliotpage Elliot Page im Juni 2021

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Instagram / elliotpage Elliot Page am Set von "The Umbrella Academy" im Mai 2020

