Ist zwischen Daniela Büchner (43) und Ennesto Montè (46) wirklich alles geklärt worden? Nach ihrer letzten Trennung behaupteten die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der Partysänger eigentlich, dass sie miteinander abgeschlossen hätten. Aber bei Promi Big Brother redete die Wahl-Mallorquinerin sich dann doch noch einige Dinge von der Seele – sie ging sogar so weit zu verkünden, dass sie sofort ausziehen würde, wenn ihr Ex im Container auftauchen sollte. Ist da vielleicht doch noch ein öffentlicher Rosenkrieg in Sicht?

Promiflash hat mal bei Dannis Tochter Joelina Karabas (21) nachgefragt, die deren Beziehung zu Ennesto und das Liebes-Aus hautnah miterlebt hat. "Ich hab damit gerechnet, dass sie über Ennesto spricht. Aber sie hat nur ganz wenig erzählt – wenn man überlegt dass sie 24 Stunden gefilmt wird, war der Ennesto-Anteil doch sehr sehr wenig", betont die 21-Jährige. Dann stellt die Influencerin klar: "Sie ist darüber hinweg und will auch keinen Rosenkrieg. Das will keiner von uns. Jeder geht seiner Wege und gut ist."

Aber würde Ennesto diese Aussage wirklich so unterschreiben? Noch vor ein paar Tagen ätzte der nämlich auf Instagram gegen seine Verflossene: "Frag dich lieber, wie ich es so lange ausgehalten habe, wenn du den ganzen Tag schreiend und schlecht gelaunt durch die Gegend die Augen verdrehst." Was glaubt ihr: Wird es noch einen Rosenkrieg geben oder nicht? Stimmt ab!

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

SAT.1/Marc Rehbeck Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

