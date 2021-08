Sie plaudert ein wenig aus dem Schwangerschaftsnähkästchen! Seitdem YouTuberin Dagi Bee (26) ihren Fans vor wenigen Wochen von ihrer Schwangerschaft erzählt hat, teilt die Beauty fleißig Momente ihrer anderen Umstände. Natürlich liegt es da auch nicht fern, dass ihre Community wissen will, mit welchen Problemen die Blondine zu Beginn ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hatte: Dagi berichtet nun, womit sie sich bis jetzt am meisten gequält hat.

In einem aktuellen YouTube-Video spricht die werdende Mama offen über gewisse Probleme, die im ersten Trimester ihrer Schwangerschaft auftraten. Die Schwangerschaftsübelkeit gehörte allerdings wider Erwarten nicht dazu. "Ich wurde zu 99 Prozent verschont. Mir ging es, was die Übelkeit angeht, sehr gut. Ab und zu gab es die Situation, wo ich etwas gerochen habe oder nichts gegessen hatte – vor allem morgens – dann war mir so ein bisschen flau", erklärt sie in dem Clip.

Jedoch hatte die Beauty zuletzt mit anderen Problemchen zu kämpfen. "Also ich hatte wirklich richtig krasse Probleme mit meiner Verdauung. Verstopfungen waren auch so ein Ding – und Blähungen", schildert sie in dem Video weiter. Auch wegen eines Blähbauchs habe die Beauty immer wieder sehr gelitten. Worüber Dagi zudem richtig traurig ist: Sie verträgt keine Soja-Produkte mehr – davon bekommt sie nun Bauchschmerzen.

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de