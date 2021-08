Geben Jennifer Garner (49) und John Miller ihrer Liebe eine zweite Chance? Nach der Scheidung von Schauspieler Ben Affleck (49) begann die "Yes Day"-Darstellerin, den Geschäftsmann zu daten. Die Schauspielerin hielt ihre Beziehung mit dem CEO weitgehend aus der Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr sollen sie sich jedoch getrennt haben. Jetzt wurden die beiden vor wenigen Tagen gemeinsam in New York gesichtet.

Paparazzi-Fotos zeigen die beiden zusammen in Manhattan. Jennifer trug ein weißes Sweatshirt mit Aufdruck, Jeans und eine Maske. John war in einer schwarzen Hose und einem Flanellhemd unterwegs. Schon seit Mai spekulieren Fans darüber, ob die beiden wieder ein Paar sind. 2018 wurden die "30 über Nacht"-Darstellerin und der Manager erstmals zusammen gesehen. Sie bestätigten ihre Beziehung jedoch nie in der Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr sollen die beiden sich nach knapp zwei Jahren getrennt haben. Die neuen Bilder lassen Fans jedoch auf ein Liebes-Comeback hoffen.

Jennifers Ex-Mann Ben Affleck hingegen turtelt ganz öffentlich mit der "On the Floor"-Interpretin Jennifer Lopez (52). Vergangenen Monat machte das Paar seine Beziehung auf Instagram offiziell. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit. Zuletzt feierten sie gemeinsam den 49. Geburtstag des "Batman"-Darstellers.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Jennifer Garner bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

