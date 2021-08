Bäuerin Calina haut ihre Hofmänner vom Hocker! Die Landwirtin lebt mit ihren Kindern Gina und Cielo in Mexiko. Was ihr zu ihrem persönlichen Glück aber noch fehlt, ist der richtige Mann an ihrer Seite – den hofft die 43-Jährige in der Kuppelshow Bauer sucht Frau International zu finden. Oliver und Rainer reisen daraufhin nach Mexiko, um die Single-Lady kennenzulernen – und sind mehr als begeistert von Calina!

Das Trio begibt sich an den Strand, um ein wenig im Wasser zu toben – außerdem sollen die Hofmänner dabei Calinas Sohn Cielo kennenlernen. Bevor die Truppe sich in die Wellen stürzt, schält die Zweifach-Mama sich aus ihrer Kleidung und gibt den Blick auf ihre Kurven frei – die Männer sind von diesen Anblick sehr begeistert. "Calina ist mir sehr sportlich vorgekommen, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Sie hat halt das gewisse Etwas, was mich anspricht", gesteht Rainer. Und auch Oliver scheint hin und weg zu sein: "Boah, was für eine Badenixe, was für eine Venus, was für eine Meerjungfrau!"

Calina und Oliver kommen sich daraufhin im Wasser sogar ein bisschen näher: Der 44-Jährige gibt seiner Angebeteten eine Massage. Der Hofherr scheint sich tatsächlich in die Sportbegeisterte schockverliebt zu haben: "Die Calina im Wasser mit ihren smaragdgrünen Augen [...] – genau so wünsche ich mir meine Partnerin."

Rainer, Bäuerin Calina und Oli beim Date

"Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Calina aus Mexiko

"Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin Calina

