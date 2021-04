Von Mexiko bis nach Südafrika: Auch in diesem Jahr möchte Moderatorin Inka Bause (52) bei Bauer sucht Frau International Single-Landwirte auf der ganzen Welt verkuppeln. Vor wenigen Wochen wurden bereits zwei Kandidaten enthüllt – Rinderzüchter Matthias aus Namibia und Biobauer Nico aus Costa Rica. Neben ihnen begeben sich aber noch sieben weitere Landwirte in das Flirtabenteuer: Jetzt gibt es erste Infos zu ihnen!

Wie dem RTL-Pressebereich zu entnehmen ist, will sich unter anderem die 55-jährige Heike aus den USA in der Show verlieben. Sie hat eine Pferderanch und fährt in ihrer Freizeit gerne Motorrad. Sie selbst beschreibt sich als einfühlsame Romantikerin und wünscht sich einen energetischen Partner, mit dem sie auf ihrer Ranch alt werden kann. Neben Heike möchte auch ein weiterer Wahlamerikaner in der Show seine große Liebe finden: Der 28-jährige Hobbylandwirt Manuel. Er lebt im US-Bundesstaat Michigan und züchtet Enten. Zu seinem vollkommenen Glück fehlt ihm allerdings noch die passende Frau. Diese sollte am besten die Freiheit genauso lieben wie er.

Etwas weiter nördlich begibt sich auch Hans auf die Suche nach seiner Mrs. Right. Der 62-Jährige lebt seit über zehn Jahren in Kanada, auf einer kleinen Selbstversorgerfarm mit Alpakas, Lamas, Ziegen und Pferden. Tiere und die Natur sind dem gelernten Ingenieur sehr wichtig – und das sollte es seiner Frau auch sein. Wenn alles passt, kann er sich sogar vorstellen zu heiraten.

Der Südafrikaner Werner hatte seine große Liebe dagegen eigentlich schon gefunden und war 43 Jahre verheiratet. Vor rund einem Jahr ereilte den Imker und Kaffeebauern jedoch ein schwerer Schicksalsschlag: Er verlor seine Frau. Doch der 64-jährige Vater eines Sohnes ist sich sicher, dass er sich noch einmal verlieben kann. Bei einer Frau ist ihm vor allem der Humor und Gelassenheit wichtig.

Darüber hinaus wünscht sich auch der 60-jährige Ivica eine feste Beziehung. Der Bauleiter war beruflich immer wieder in Deutschland unterwegs und hat großen Gefallen an der Kultur und Mentalität gefunden. Deshalb möchte der Hobbywinzer nun eine deutsche Frau kennenlernen, mit der er gemeinsam romantische Augenblicke genießen kann.

Erlebnisbauernhofbetreiber Herbert aus Ungarn verbringt im Gegensatz dazu heute noch viel Zeit in Deutschland – nicht nur, weil ihm seine alte Heimat am Herzen liegt, sondern auch, um seine zwei Töchter und sieben Geschwister zu besuchen. Im Sommer ist er jedoch die meiste Zeit auf seinem Hof, auf dem er eine kleine Westernstadt errichtet hat. Er selbst beschreibt sich als Entertainer und sucht eine Frau auf Augenhöhe.

Auch Gemüsebäuerin Calina ist oft am Pendeln. Die zweifache Mutter hat ihren Betrieb eigentlich in Mexiko, reist aber immer wieder in die USA. Dorthin war sie in ihrer Kindheit mit ihrem Vater ausgewandert. Der 43-Jährigen ist daher wichtig, dass ihr Partner kein Problem damit hat, viel unterwegs zu sein.

Wann die dritte "Bauer sucht Frau International"-Staffel startet, ist bislang noch nicht bekannt. Die Vorstellungsfolge mit allen neun Kandidaten wird am 4. April um 19:05 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

TVNOW Heike, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2021

TVNOW Michael, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

TVNOW Hans, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

TVNOW Werner, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau International" 2021

TVNOW Ivica, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2021

TVNOW Herbert, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2021

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin Calina

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Matthias

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Nico aus Costa Rica

