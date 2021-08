Sind die Islander heiß wie nie? Am 30. August ist es endlich so weit: Eine neue Staffel Love Island startet bei RTL2. Allerdings müssen die Fans dabei auf Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) verzichten. Sie hat ihren Platz als Amor auf der Liebesinsel geräumt und den Job an Sylvie Meis (43) abgegeben. Die fiebert nicht nur dem Flirtabenteuer entgegen, sondern plauderte im Gespräch mit Promiflash bereits aus, dass sich die Zuschauer auf die neuen Folgen besonders freuen dürfen. Der Grund: Es gibt jede Menge extraheiße Singles.

"Was ich verraten kann: Freut euch auf einen sehr hotten 'Love Island'-Cast. Die Islander sind richtig gut, heiß und bereit, sich zu verlieben", schwärmte die ehemalige Let's Dance-Moderatorin im Gespräch mit Promiflash von den zukünftigen TV-Sternchen. Die 43-Jährige ist sich deshalb sicher: Die Herbststaffel kann nur gut werden. "Optisch habe ich in meinem Kopf schon ein paar Pärchen geformt. Mal gucken, was dann passiert", gestand die Niederländerin. Die Entscheidungen in der ersten Paarungszeremonie sind für sie ziemlich interessant, denn: "Das ist das erste Gefühl und das finde ich immer so spannend!"

Die Moderatorin, die selbst glücklich vergeben ist, hat in Herzensdingen auch einen Tipp für die Islander. "Ich glaube, wichtig ist, dass sie offen sind für die Liebe und dafür, sich zu verlieben, offene Herzen und offene Augen haben", betonte sie. Trotz Nervosität müssen die Liebessuchenden mit viel Selbstbewusstsein in die Villa einziehen. "Man muss bereit sein, zu flirten und sollte nicht zögern", ergänzte Sylvie.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Severein Schweiger Sylvie Meis

RTLZWEI/ Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI / Severein Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

