Bald wird im TV wieder ordentlich gekuppelt! Gerade erst wurde offiziell verkündet, dass Sylvie Meis (43) bei Love Island in die Fußstapfen von Jana Ina Zarrella (44) tritt. Die Niederländerin übernimmt den Moderationsposten und spielt damit zukünftig Amor auf der Single-Insel. Wann die Blondine als Lifeguard im Zeichen der Liebe durchstarten darf, war bisher aber noch nicht bekannt. Jetzt ändert sich das: Der Starttermin für die neuen Folgen ist raus.

In einer Pressemitteilung lüftete RTL2 das Geheimnis um den Auftakt der Herbststaffel. Das große Kennenlernen der Islander erfolgt demnach am Montag, den 30. August, zur Primetime. Im Anschluss an die erste Folge werden die Abenteuer der Flirtshow-Teilnehmer immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr ausgestrahlt – an der Sendezeit wird sich also in dieser Staffel nichts ändern.

Moderatorin Sylvie kann offenbar kaum erwarten, dass der Startschuss fällt. "Bald geht es los und ich freue mich so, Teil der 'Love Island'-Familie zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich die Islander kennenzulernen und ihnen beim Verlieben zuzuschauen", betonte die 43-Jährige. Bleibt also nur noch abzuwarten, welche Solodamen und Singlejungs Ende des Monats auf die Suche nach Mr. und Mrs. Right gehen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", am 30. August um 20.15 Uhr, danach montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer, März 2021

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de