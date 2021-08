Till Adam (32) hat eine klare Haltung zu diesem Thema! Kurz nach Ex on the Beach trennten sich der Bademeister und seine On-off-Freundin Hanna Annika (23) – und das nicht gerade einvernehmlich. Die beiden machten sich gegenseitig Vorwürfe und die angehende Grundschullehrerin behauptete sogar, dass ihr Ex ein Kind aus einer früheren Beziehung habe. Seine damalige Freundin soll er schwanger für eine TV-Show sitzen lassen haben. Till wollte die Behauptung bisher weder bestätigen noch dementieren. Promiflash erklärte er, warum...

Im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow seines TV-Kumpels Eric Sindermann (33) schilderte er gegenüber Promiflash, warum er sich nicht weiter zu diesen Gerüchten äußeren möchte. "Wenn das so sein sollte, dann ist es mein Privileg, das zu offenbaren – oder das der Mutter", stellte er klar und ärgerte sich darüber, dass Hanna ihm diese Möglichkeit genommen habe. Was seiner Meinung nach aber noch viel wichtiger sei: Ein mögliches Kind sollte selbst die Option haben, eine Entscheidung zu treffen. "Wenn es so sein sollte – das werde ich sicher zu einem Zeitpunkt noch mal sagen – dann wird das Kind selbst entscheiden, ob es an die Öffentlichkeit gelangen will oder nicht, aber nicht irgendwer Außenstehendes", betonte er.

Eine Aussprache zwischen Hanna und dem 32-Jährigen stand zuletzt noch aus. Und das, obwohl es sich der Kieler eigentlich gewünscht hätte. "Sie hat mich komplett blockiert. [...] So ist das Ganze unglücklich ausgegangen. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann noch zu einer persönlichen Aussprache kommt", gab er zu verstehen.

Anzeige

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im Juli 2020

Anzeige

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de